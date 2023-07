​Bientôt l’eau potable en continu à Taravao

Tahiti, le 11 juillet 2023 - La Commune de Tai’arapu-Est rénove son réseau hydraulique, pour fournir sans coupure de l’eau potable à ces administrés du centre et du plateau de Taravao. Des travaux pour un coût total de 516 millions de Fcfp qui prévoient la pose de nouveaux compteurs.



Un Comité de pilotage du contrat de développement et de transformation volet communes s’est tenu ce mardi 4 juillet au haut-commissariat de la République en Polynésie française. En présence des représentants de l’État, du Pays, de l’assemblée, du Syndicat pour la promotion des communes et des maires de chaque archipel, la séance était essentiellement axée sur la validation des programmes de financements au soutien des projets des communes pour l’année 2023. C’est ainsi que la Commune de Tai’arapu-Est va pouvoir concrétiser un projet de rénovation hydraulique aux enjeux multiples, comme l’alimentation en continu sur le plateau, l’amélioration des finances du service, la réduction des impacts environnementaux, la potabilisation de l’eau dans certains secteurs, mais aussi la régularisation foncière.



Coût total de l’opération : 516 millions de Fcfp, cofinancés par l’État et le Pays pour 85% de l’investissement et par la commune à hauteur de 15%, sur fonds propres.



Les habitants du plateau de Taravao auront ainsi au robinet de l’eau potable en continu, sans coupure nocturne. Un confort non négligeable pour les 300 habitants du plateau au regard de la situation actuelle où le service de l’eau est interrompu tous les soirs à partir de 21 heures, pour ne reprendre qu’à 5 heures du matin. En cause : le temps nécessaire au remplissage des réservoirs. Le réseau de distribution actuellement en exploitation est vétuste et en proie à de nombreuses fuites. Son installation date du temps du maire Tutaha Salmon.



Mais le confort a des contreparties : le programme de rénovation inclut pour les abonnés la pose de compteur et l’application d’une tarification au volume. Avec une telle maîtrise de la consommation d’eau sur le plateau de Taravao, la commune estime pouvoir générer un surplus de production qui sera réinjecté dans le réseau du centre-ville, sans interruption. À noter qu’une facturation “blanche” sera mise en place pendant la première année, comme cela avait été le cas au centre-ville de Taravao où les habitants et professionnels ont visiblement assez bien acceptée cette évolution rendue nécessaire.



Nouvelles zones de production



Pour le moment le secteur de Taravao bénéficie du dispositif du contrat de projet. Néanmoins comme le précise le maire, Anthony Jamet, “le schéma directeur va permettre d’identifier des zones de production, où on peut avoir de l’eau par gravité sans recourir au forage, et éviter les charges importantes en énergie”. À titre d’exemple, le coût en électricité pour l’alimentation en eau du plateau de Taravao se monte annuellement à près de 20 millions de Fcfp.



Les communes associées ne devraient donc pas trop s’en inquiéter puisque plusieurs zones ont été répertoriées. Avec l’idée de mettre en pace des galeries drainantes sur les points de production, le futur schéma directeur aboutira probablement à un service public en continu pour l’alimentation en eau potable dans toute la commune de Tai’arapu-Est, de Faaone à Tautira.