

​Baignade interdite à Punaauia ce mercredi

Tahiti, le 27 mai 2026 – La mairie de Punaauia a pris un arrêté mercredi interdisant la baignade sur les plages de la commune et les activités nautiques pour la journée.



La houle est puissante mercredi sur la côte ouest. Et la baignade présente quelques dangers estime la municipalité qui a pris un arrêté, par mesure de sécurité, pour interdire la baignade ainsi que toutes les activités nautiques (surf, pêche, kayak, plongée, etc.) sur l’ensemble du littoral de Punaauia pour la journée du 27 mai. Les agents de la police municipale ont été dépêchés sur le littoral pour informer les baigneurs et faire de la prévention.



“Nos services municipaux de secours ont été sollicités à plusieurs reprises ce matin afin de venir en aide à des baigneurs et surfeurs en difficulté, à Vaiava (PK18), et à Nu’uroa (Sapinus)”, justifie la mairie de Punaauia dans son communiqué d’annonce publié à la mi-journée.

Rédigé par Jean-Pierre Viatge le Mercredi 27 Mai 2026 à 14:39 | Lu 492 fois



