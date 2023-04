​Avant Pâques, l'hôpital de Moorea appelle à la prudence

Tahiti, le 6 avril 2023 – Une nouvelle fois, l'hôpital de Moorea a tenu à diffuser un message de prévention et d'appel à la prudence avant le week-end de Pâques où l'afflux de population sur l'île Sœur peut entraîner une saturation des services de soins en cas d'incidents ou d'accidents trop nombreux.



C'est désormais devenu une tradition, l'hôpital de Moorea prend les devants avant le long week-end de Pâques pour appeler à la prudence les automobilistes et vacanciers qui vont se rendre, bien plus nombreux que d'habitude, sur l'île Sœur. L'île accueille en effet un grand nombre de touristes locaux et "cet afflux majeur de population nécessite une adaptation des services de sécurité, de secours et de soins", explique l'hôpital dont les capacités se sont déjà retrouvées saturées par le passé lors de long week-end festifs. Les soignants rappellent donc qu'il est "de la responsabilité de chacun de veiller à la sécurité de tous". Une vigilance toute particulière est demandée sur la route et sur le lagon, afin d’éviter les accidents et les noyades. L'hôpital qui rappelle que l’abus d’alcool "augmente le risque d’accidents et de violences familiales". Visiteurs et résidents de l'île Sœur sont donc appelés à la prudence pour passer un week-end festif et joyeux, sans incidents.