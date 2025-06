​Auroy et Bouissou relaxés dans le dossier Ecoparc

Tahiti le 24 juin 2025. Le parquet avait requis, il y a quinze jours, quinze mois de prison avec sursis et deux millions de francs d’amende contre Dominique Auroy et Jean-Christophe Bouissou qui étaient poursuivis pour prise illégale d’intérêts dans le cadre du projet Écoparc. En cause : un contrat publicitaire signé entre une société de l’homme d’affaires et la radio de l’ancien ministre, peu avant son entrée au gouvernement. Ce mardi, le tribunal a relaxé les deux hommes devant le vide du dossier.





Les avocats de Jean-Christophe Bouissou et Dominique Auroy avaient d’ailleurs relevé à de nombreuses reprises l’absence de charges contre leurs clients. “Vacuité”, “fantasmagorique”, “vide”, “bâclée”, “à charge”, “caricaturale”, avaient-il alors expliqué à la barre.



Pour le parquet, les deux prévenus auraient mêlé affaires privées et responsabilités publiques en faisant transiter une rémunération déguisée via un contrat publicitaire passé avec une régie contrôlée par Auroy, qui possédait alors les radios Rires et chansons et NRJ.



En contrepartie, Jean-Christophe Bouissou aurait alors défendu le projet Écoparc une fois devenu ministre du Tourisme. Un projet qui n’a finalement jamais vu le jour.



À la barre, Auroy, Bouissou et leurs avocats avaient affiché un front commun. Le premier de dénoncer un règlement de comptes, orchestré, selon Dominique Auroy, par son ancien associé Pierre Marchesini, à l’origine du signalement ayant déclenché l’enquête.



Jean-Christophe Bouissou, de son côté, avait insisté qu’au moment de la signature du contrat, il n'était pas encore au gouvernement.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 24 Juin 2025