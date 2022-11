Tahiti, le 22 novembre 2022 – Après les tarifs d'interconnexion "voix", c'est au tour des tarifs "SMS" fixés par le Pays d'être annulés par le tribunal administratif de Papeete comme étant trop éloignés des coûts réels du service : 1 Fcfp le SMS, alors que leur coût de production est de 0,03 Fcfp le SMS.



Les décisions se suivent et se ressemblent au tribunal administratif de Papeete sur les questions de tarifs d'interconnexion fixés par le Pays en matière de téléphonie ou d'accès à internet. Régulièrement attaqués par les opérateurs privés internet et mobile, les décisions de l'administration fixant régulièrement des tarifs d'interconnexion plus favorables à l'opérateur public Onati/Vini sont régulièrement annulées par les juridictions administratives… Mardi, c'était au tour des tarifs d'interconnexion "SMS" d'être annulés quelques mois après les tarifs "voix". Pour les profanes, ces tarifs sont ceux que pratiquent entre eux les trois opérateurs polynésiens de téléphonie mobile -Vini, Vodafone et Viti- pour l'utilisation mutuelle de leurs réseaux. Vini ayant le réseau le plus abouti et le plus vaste, c'est lui qui récolte donc les fruits d'un tarif haut. Comme c'est lui qui perd le plus de recettes lorsque ce tarif est abaissé.



Beaucoup trop cher



Un mécanisme bien compris de l'administration polynésienne, malgré l'insistance de l'autorité polynésienne de la concurrence à demander d'abaisser ces tarifs pour favoriser le développement du marché en le rendant plus accessible aux consommateurs. Dans ce nouveau dossier jugé mardi par le tribunal administratif, c'est l'opérateur Pacific Mobile Telecom (Vodafone) qui avait attaqué ces tarifs d'interconnexion fixés à 1 Fcfp le SMS fin 2021. Sauf qu'étude à l'appui, Pacific Mobile Telecom a prouvé au tribunal que le coût de production d'un tel SMS était de "0,03 Fcfp". Un tarif qui ne respecte pas les principes de concurrence effective et loyale entre les opérateurs et d'orientation vers les coûts réels, a souligné le tribunal. Résultat, les tarifs du Pays sont annulés et ce dernier devra revoir sa copie.



Notons tout de même une amélioration récente dans la considération du Pays pour encourager la concurrence dans le secteur des télécoms au fenua, puisqu'au moment de re-fixer ses nouveaux tarifs d'interconnexion "voix", le gouvernement a récemment sollicité et obtenu, cette fois-ci, un avis globalement favorable pour ses nouveaux tarifs. Reste à attendre le même effort pour les tarifs SMS.