

​Au secours des familles modestes à Taravao

Tahiti, le 17 septembre 2025 – Vêtements, jouets, matériels de puériculture, deux journées de collecte et de distribution sont organisées mercredi et jeudi au parc Teaputa, à l’initiative de la pastorale de la charité de l’église catholique de Taravao. Cette opération solidaire en faveur des familles dans le besoin est reconduite plusieurs fois par mois à la paroisse, et ponctuellement dans les lotissements sociaux.





Les piles de vêtements installées sur plusieurs tables ont fait le bonheur de nombreuses familles, ce mercredi, sous le fare pōte’e du parc Teaputa de Taravao. Cette initiative solidaire est menée par la pastorale de la charité du cœur immaculé de Marie, sous l’égide du curé de la paroisse, le père Olivier Mondon. “On récolte des vêtements, des chaussures, des jouets et des livres que nous distribuons aux gens nécessiteux. Nous avons aussi quelques dons alimentaires grâce au Secours Catholique. Tout le monde peut venir à partir du moment où ça répond à un besoin. La charité, c’est pour tout le monde !”, souligne Betty Matehau, retraitée qui consacre une partie de son temps libre à coordonner ce projet. Une seule condition est demandée aux bénéficiaires : ne pas revendre les dons qui leur ont été généreusement offerts.



Les bénévoles de l’équipe n’avaient pas encore fini de s’installer que les premiers demandeurs étaient déjà là ; une affluence qui s’est confirmée tout au long de la matinée. “On reçoit beaucoup de gens qui n’ont pas de travail. L’augmentation du coût de la vie, c’est compliqué pour beaucoup de familles”, remarque la référente. Pour d’autres, le pas est plus difficile à franchir, mais là encore, Betty Matehau rassure : “Certaines personnes ont parfois du mal à venir, par pudeur ou par honte, mais on les accueille avec le sourire”.



​“Un souci en moins”

Ina, mère de famille sans emploi, a accepté de témoigner à visage découvert, reconnaissante vis-à-vis de cet élan de solidarité. “C’est une cousine qui m’a parlé de cette distribution caritative de vêtements. Je suis allée voir une fois à l’église, il y a quelques mois, et je reviens aujourd’hui. J’ai trouvé quelques pièces pour moi et surtout pour monsieur. Je n’ai pris que des choses qu’on est sûr de porter. Je n’ai pas les moyens d’acheter du linge au magasin, sauf pour mes enfants en passant par le service social. (...) Je remercie toutes les personnes qui donnent et qui organisent bénévolement, ça nous touche et ça nous réconforte ! C’est un souci en moins”, confie-t-elle, en tant que résidente de Taravao.



Certaines familles étaient venues de plus loin, comme Rahei et ses proches, domiciliés à Faaone. “Financièrement, ça nous aide beaucoup ! J’ai un bébé d’un an et je suis enceinte de trois mois. J’ai eu la chance d’avoir un parc pour sécuriser mon fils qui commence à marcher, deux peluches et des céréales. J’ai aussi trouvé du linge pour mon mari qui vient de commencer un travail. C’est la première fois que je bénéficie de cette opération”, glisse-t-elle.



La collecte et la distribution se poursuivent ce jeudi, de 8 à 13 heures, au parc Teaputa. En attendant d’avoir un local dédié pour pérenniser cette action, la pastorale de la charité assure une permanence deux à trois jeudis par mois à la salle Fatima, située derrière le presbytère de l’église catholique de Taravao ; les prochains rendez-vous sont le 25 septembre et les 2, 16 et 30 octobre. En parallèle, des opérations de proximité sont organisées dans les lotissements sociaux : après Teueue et Viénot fin août, des dons devraient être proposés aux habitants de deux autres résidences en novembre.





Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 17 Septembre 2025 à 15:17 | Lu 242 fois



