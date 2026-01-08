

​Au moins trois semaines de travaux à la Dorsale

Tahiti, le 25 janvier 2026 – Selon nos informations, au moins trois semaines de travaux devraient être nécessaires pour sécuriser le talus situé en contrebas de la route du plateau de Afaahiti, fermée depuis mercredi soir. Le chantier sera lancé dès que les conditions météorologiques (pluie et vent) seront plus favorables. Le calendrier et les modalités de circulation n’ont pas encore été officialisés. Fortement impactés dans leurs déplacements quotidiens, les usagers s’impatientent.





Depuis mercredi soir, la route du plateau de Afaahiti est paralysée suite à la chute d’un arbre en pleine vigilance orange. Comme annoncé, des élus et agents de Taiarapu-Est se sont rendus sur site vendredi matin accompagnés de deux responsables de l’arrondissement infrastructures de la Direction de l’équipement (DEQ) et d’un représentant de l’entreprise JL Polynésie.



Deux mois à peine après le tragique éboulement du quartier voisin de Te Honu, la prudence prime : selon nos informations, au moins trois semaines de travaux devraient être nécessaires pour abattre une vingtaine de falcatas de 15 à 20 mètres de haut et purger le talus afin de sécuriser le passage des usagers. Le tronc de l’arbre tombé, qui menace de glisser dans le ravin, sera également évacué.



​Fermeture totale ou partielle ?

Le lancement des travaux est notamment conditionné par les aléas météorologiques (pluie et vent). Le calendrier et les modalités de circulation devraient être officialisés prochainement par le Pays. De son côté, la commune de Taiarapu-Est insiste dans un communiqué sur le fait que “l’itinéraire actuel de la route du plateau [de Taravao, NDLR] est inadapté au flux de véhicules et d’engins de transport, ce qui renforce le caractère prioritaire des travaux à engager pour garantir la sécurité et la continuité de l’activité économique et quotidienne du secteur”. Pour les usagers contraints d’emprunter cette route de contournement plus longue et difficilement praticable, une question urgente reste donc en suspens : combien de temps l’accès de la Dorsale sera-t-il maintenu totalement fermé ?



Par la suite, une fois le talus sécurisé et la circulation rétablie, des travaux complémentaires seront programmés pour la mise en sécurité de cette section accidentogène avec l’installation de glissières et la remise en état du caniveau. Le 13 novembre 2025, un poids-lourd avait fait une sortie de route ; à cet endroit, la chaussée reste depuis rétrécie et dégradée.







Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Dimanche 25 Janvier 2026 à 07:02 | Lu 468 fois



