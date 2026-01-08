

​Fermée, la Dorsale dans l’attente de travaux

Tahiti, le 22 janvier 2026 – Une fermeture à durée indéterminée a été actée mercredi soir en contre-bas de la route du plateau de Afaahiti, suite à la chute d’un falcata associée à un éboulement. Des centaines de résidents sont impactés, ainsi que plusieurs éleveurs et agriculteurs, tous contraints d’emprunter une route dégradée et étroite pour “faire le grand tour” par le plateau de Taravao. Une réunion de crise s’est tenue ce jeudi matin à la mairie de Taiarapu-Est en présence de la DEQ. Un prestataire spécialisé est attendu sur place ce vendredi pour déterminer la durée des travaux de sécurisation à mener pour rétablir la circulation “au plus tôt”, mais aussi apporter “une solution pérenne”.





La vigilance orange pour fortes pluies et la vigilance jaune pour vents violents n’ont pas épargné la route de la Dorsale de Afaahiti. Après plusieurs interventions mineures, mercredi soir, vers 19h30, un falcata d’une quinzaine de mètres est tombé sur la route au-dessus du deuxième virage. Par miracle, aucun blessé n’est à déplorer. Les occupants des maisons situées en contre-bas ont été alertés, mais ils n’auraient pas été évacués. Les pompiers de Taiarapu-Est et les agents de la Direction de l’équipement (DEQ) ont commencé à tronçonner l’arbre et à déblayer l’éboulement, mais au vu de l’état du talus et des conditions météorologiques, la partie basse de la route a été fermée vers 21 heures. Un arrêté municipal a été pris le soir-même pour officialiser une “fermeture provisoire à durée indéterminée”.





​Des centaines de personnes impactées

Premier jour de galère, ce jeudi, pour les habitants entravés dans leurs déplacements personnels et professionnels. C’est le cas de Frédéric, qui a pris des risques en faisant le choix de descendre à pied pour aller faire ses courses : “J’ai dû rebrousser chemin avec ma voiture. Tous ces arbres vont finir par tomber avec la pluie ou le vent. Ça fait un moment que cette situation nous préoccupe”. Heimiri, employée dans une exploitation agricole, a dû passer par le plateau de Taravao pour rejoindre son lieu de travail sur le plateau de Afaahiti. “Je vais devoir faire le grand tour. C’est long, beaucoup plus long, et je vais arriver en retard, mais je n’ai pas le choix. On sait tous que cette montée est dangereuse : il faut que la mairie et le territoire fassent quelque chose !”, alerte-t-elle, dans la continuité des signalements évoqués précédemment. Plusieurs centaines d’habitants sont impactés, ainsi que de nombreux agriculteurs et éleveurs. Les prochains jours s’annoncent donc compliqués, d’autant que l’alternative de la traversière n’est pas idéale avec des portions de route dégradées et des croisements difficiles.

​Rétablir la circulation “au plus tôt”

Une réunion de crise s’est tenue ce jeudi à la mairie de Taravao en présence d’un représentant de la DEQ afin de faire un point de situation, tandis que les travaux sont à l’arrêt depuis mercredi soir. “Nous avons décidé cette fermeture au vu de la situation qui revêtait un caractère d’urgence pour la sécurité des personnes. Nous nous sommes réunis ce matin pour prendre en compte les tenants et les aboutissants de cette décision qui impacte la population et plusieurs secteurs d’activité. La priorité – et nous allons accompagner le Pays puisqu’il s’agit d’une route territoriale – c’est de limiter la durée des travaux, mais aussi d’apporter une solution pérenne”, nous a indiqué le maire de Taiarapu-Est, Anthony Jamet, à l’issue de cette rencontre. Une visite est prévue sur site ce vendredi avec un prestataire spécialisé afin de définir les opérations à réaliser en urgence en termes d’élagage et de sécurisation du talus, et ainsi se projeter plus précisément sur la durée de fermeture de la route. L’objectif étant de rétablir une circulation partielle ou alternée “au plus tôt”.En parallèle, la municipalité a passé en revue les enjeux liés à ses services publics. Suspendu ce jeudi, le transport scolaire opéré en minibus doit reprendre ce vendredi. La collecte des déchets est perturbée, mais elle devrait être maintenue. Des communiqués seront diffusés sur la page Facebook Commune de Taiarapu-Est pour informer les administrés. L’accent a aussi été mis sur la nécessité de permettre l’accès des véhicules d’urgence. Un nettoyage des bas-côtés a été diligenté ce jeudi par la commune pour tenter de faciliter le passage des usagers sur la traversière et la route du plateau de Taravao. Un appel au civisme et à la prudence est lancé sur ces voiries qui sont amenées à être plus fréquentées qu’à l’accoutumée dans les prochains jours.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 22 Janvier 2026 à 15:08




