​Ateliers nature pour vacances originales à Rurutu

Rurutu, le 15 décembre 2020 - L’association Te Aru Ora no Rurutu a animé vendredi dernier plusieurs ateliers ludiques axés sur la biodiversité pour les élèves du collège de Rurutu.



Privés des fêtes habituelles en raison de la crise sanitaire, les élèves du collège de Rurutu ont eu l'opportunité de participer à des ateliers organisés par l'’association Te Aru Ora no Rurutu (La Nature source de vie). En filigrane, il s'agissait de leur inculquer l'importance de l'environnement et les raisons de le protéger. Ces sessions de deux heures touchaient à la diversité des produits naturels qui améliorent la vie quotidienne des habitants de cette île des Australes. Y étaient présentés des produits de la flore et de la faune comme le 'uru, le taro, la noix de coco, des plantes médicinales et teintures végétales, mais aussi l’abeille et son miel. Cette journée riche en partage de connaissances et en expériences s'est terminée par un chant traditionnel sur le thème du taro ; véritable exemple d’une culture durable et fierté de l’île.



Enthousiasmés, les élèves ont pu échanger leurs connaissances sur les sujets avec les bénévoles de l’association. Cette initiative, première du genre au collège, est le fruit d'une initiative de May Chisaka, trésorier adjointe de l’association et secrétaire du collège, ainsi que du principal de l’établissement, Christian Petthieu, qui a activement soutenu l’événement. Il espère que cette première intervention n’est qu’un début, et en a profité pour annoncer le lancement d’un projet de jardin pour les élèves en 2021.