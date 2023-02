​Arue lance une consultation publique sur le "style" de l'après-Saintonge

Tahiti, le 1er février 2023 – La mairie de Arue a lancé une consultation publique sur le "style" que devra prendre le futur bâtiment abritant ses services municipaux, après la déconstruction de la vétuste Saintonge et son architecture coloniale.



Après avoir annoncé, non sans susciter de nombreuses réactions, la nécessité de déconstruire la célèbre et vétuste Saintonge pour des raisons de sécurité, la mairie de Arue a annoncé cette semaine sur sa page Facebook qu'elle lançait une consultation publique sur le "style du futur bâtiment qui abritera les services communaux et accueillera la population". Une consultation anonyme pour "s'assurer de l'authenticité des opinions", explique la mairie qui assure que les avis recueillis seront pris en compte dans le processus de réflexion du conseil municipal. Les premières réactions sur les réseaux sont résolument en faveur d'une reconstruction à l'identique du bâtiment colonial construit au siècle dernier. Et dans l'opposition au conseil municipal, le conseiller Léo Marais mène la fronde en dénonçant un "manque de transparence" sur les études conduites sur ce sujet par la mairie et en jugeant "grave de détruire un bâtiment parce qu'il a des origines coloniales".

Rédigé par Antoine Samoyeau le Mercredi 1 Février 2023 à 10:40 | Lu 127 fois