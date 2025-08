​Arahoho cherche un nouveau souffle

Tahiti, le 4 août 2025 – Le Trou du souffleur de Tiarei est fermé au public depuis février 2024 suite aux dégâts occasionnés par la dépression Nat. Les travaux de sécurisation des talus devraient être lancés dans les prochains mois face au risque de chute de pierres, tandis que les études se poursuivent pour la réhabilitation de la plate-forme d’observation.





Le Trou du souffleur de Tiarei porte encore les stigmates du passage de la dépression Nat, qui avait impacté Tahiti entre le 7 et le 8 février 2024. Le site avait été fermé au public dans la foulée en raison de sa dangerosité, associée à un risque de chute de pierres et à la dégradation des ouvrages aménagés.



Depuis un an et demi, les visiteurs n’ont plus accès au patrimoine naturel de Arahoho : ils doivent se contenter d’écouter la grotte “hurlante” de loin, derrière des barrières de chantier. Cette situation ne fait pas non plus les affaires de l’entreprise en charge des deux fare artisanaux : en effet, les touristes ne s’éternisent pas sur place, la partie accessible du site se résumant à quelques tables de pique-nique, des sanitaires et un parking.



Sécurisation et réhabilitation

Contacté, le Service du tourisme (SDT) a confirmé que des travaux étaient en préparation. En premier lieu, les talus devront être sécurisés sur environ 350 mètres de long et plusieurs dizaines de mètres de hauteur. “Les anciennes sécurisations de talus (emmaillotages, filet pare-pierres) en place depuis dix à vingt ans ont été fortement dégradées lors des épisodes climatiques de la saison des pluies 2023-2024”, nous a-t-on précisé. Un diagnostic géotechnique réalisé en avril 2025 a été transmis à la Direction de l’équipement (DEQ), en charge des études de conception et de la réalisation des travaux pour un démarrage prévisionnel “au cours du second semestre 2025”.



Dans un second temps, il est question de réhabiliter la plate-forme d’observation, ce qui passera par le remplacement du muret du point de vue “par un ouvrage plus conséquent”, mais aussi de la passerelle. “Un diagnostic géotechnique a été effectué et les études de conception doivent démarrer fin août 2025, le marché de maîtrise d'œuvre ayant déjà été notifié”, indique le Service du tourisme, tout en soulignant que “les études et diagnostics en matière de sécurité sont très longs”. Autre difficulté : la hiérarchisation des interventions, le SDT ne pouvant intervenir au niveau de la plate-forme d’observation qu’après la sécurisation des talus. Une réunion de concertation entre les deux services serait prévue mi-août “pour un phasage optimal”.



À ce stade, aucune échéance prévisionnelle n’est avancée quant à la réouverture du Trou du souffleur, mis à part “le plus tôt possible”. Tant que le site n’est pas sécurisé, il restera fermé “par principe de précaution”.



