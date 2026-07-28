

​Après-midi de charme à Pirae

Tahiti, le 3 août 2026 - Fin d’après-midi de charme ce lundi à la mairie de Pirae où Miss Tahiti 2026, Leia Diard, et ses dauphines, Turama Tapi, Heimiri Huri et Orama Mollimard, Miss Heiva, sont venues à la rencontre des élus et des agents de la mairie de Pirae pour les remercier de leur participation à l’organisation de l’élection en juin dernier.



Signatures de posters, photos en cascade et verre de l’amitié, mais aussi l’occasion de remettre les prix des meilleurs costumes plébiscités lors de la soirée d’élection.



Mihimana Anania, au titre de sa création pour Miss Tahiti (pari des Marquises) a été distinguée pour cette soirée, tout comme Miri Design pour la création réalisée pour Heimiti Huri (Omama’o de Tahiti) et enfin Shelby Hunter pour sa création dédiée à Vaheana Lasserre (Pihiti des Marquises).



Ces trois créatrices seront peut-être sélectionnées, si elles concourent, pour habiller les Misses régionales lors de la prochaine élection de Miss France. En effet, le comité Miss France a ouvert ce lundi même les candidatures à l’intention des créateurs des robes régionales qui seront portées en décembre prochain.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 3 Août 2026 à 19:23 | Lu 474 fois



