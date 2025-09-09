​Appel aux artistes peintres des Raromata’i

Crédit : haut-commissariat de la République en Polynésie française.
Tahiti, le 17 septembre 2025 – Les artistes peintres des îles Sous-le-Vent souhaitant présenter leurs tableaux lors d’une exposition à la résidence d’État de Uturoa, le 12 novembre prochain, sont invités à participer avant le 10 octobre à l’appel à candidatures lancé par le haut-commissariat.
Le haut-commissariat lance un appel à candidatures à destination des artistes peintres des îles Sous-le-Vent souhaitant présenter leurs tableaux lors d’une exposition qui se tiendra le mercredi 12 novembre 2025, à la résidence d’État de Uturoa, à Raiatea. Aucune thématique n’est imposée pour valoriser “différents regards, techniques et univers artistiques” et témoigner de “la richesse et la diversité de la création contemporaine”.
Parmi les conditions de participation, chaque artiste peut proposer jusqu’à trois œuvres originales, qui ne doivent pas dépasser 150 cm de haut et de large. Les candidats doivent fournir une courte biographie accompagnée d’un CV, les visuels des tableaux, une fiche descriptive (titre, dimensions, technique, année) et leurs coordonnées à [email protected] et [email protected] avant le vendredi 10 octobre. Les artistes sélectionnés seront informés par mail après validation par un comité artistique.
Plus d’infos sur le site internet du haut-commissariat ou par téléphone au 40.60.00.50.
Le haut-commissariat lance un appel à candidatures à destination des artistes peintres des îles Sous-le-Vent souhaitant présenter leurs tableaux lors d’une exposition qui se tiendra le mercredi 12 novembre 2025, à la résidence d’État de Uturoa, à Raiatea. Aucune thématique n’est imposée pour valoriser “différents regards, techniques et univers artistiques” et témoigner de “la richesse et la diversité de la création contemporaine”.
Parmi les conditions de participation, chaque artiste peut proposer jusqu’à trois œuvres originales, qui ne doivent pas dépasser 150 cm de haut et de large. Les candidats doivent fournir une courte biographie accompagnée d’un CV, les visuels des tableaux, une fiche descriptive (titre, dimensions, technique, année) et leurs coordonnées à [email protected] et [email protected] avant le vendredi 10 octobre. Les artistes sélectionnés seront informés par mail après validation par un comité artistique.
Plus d’infos sur le site internet du haut-commissariat ou par téléphone au 40.60.00.50.