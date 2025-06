​Appel à projets pour la transition énergétique

Tahiti le 11 juin 2025. L’appel à projets au titre du Fonds de transition énergétique (FTE), pour l’année 2025, est ouvert depuis le 17 mars 2025. La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 22 juillet 2025, au lieu du 15 juillet 2025 initialement prévue. Ce dispositif, doté de 7,160 milliards de francs sur 4 ans, a pour objectif de soutenir les projets des collectivités et des entreprises qui contribuent à la transition énergétique du territoire.





Le fonds est ouvert aux collectivités territoriales comme aux entreprises publiques ou privées : les collectivités ou leurs groupements (communes, établissements publics de coopération intercommunale, telles que notamment les communautés de communes, Pays, etc.), les entreprises, etc.



Si l’île de Tahiti affiche un taux d’énergies renouvelables de 37% grâce notamment à une ressource hydraulique et un parc photovoltaïque conséquents, la production d’électricité d’une grande majorité des îles polynésiennes repose encore quasi exclusivement sur le pétrole.



Le FTE s’adresse donc en priorité à ces territoires. A ce jour, depuis l’édition 2023, 15 projets dans les îles ont été soutenus avec un taux moyen de subvention de 58%. Sur leur durée de vie, ces projets permettront d’éviter l’émission de 352 000 tonnes de CO2.



Afin de favoriser le dépôt d’un grand nombre de projets et de permettre aux porteurs de projets de finaliser au mieux leur dossier, l’appel à projet au titre du FTE, pour l’année 2025, est ouvert jusqu’au 22 juillet 2025, au lieu du 15 juillet 2025 initialement prévu.



Le FTE soutient une large gamme de projets, notamment : Les installations de production d’énergie électrique ayant recours aux énergies renouvelables (centrale photovoltaïque, hydroélectricité). Ces projets peuvent obtenir jusqu’à 25% de subvention FTE ; les installations de productions d’énergie renouvelable thermique pour limiter le recours aux énergies fossiles (chauffe-eau solaire, biomasse, SWAC). Ces projets peuvent obtenir jusqu’à 50% de subvention FTE ; les installations d’infrastructures de réseaux et de stockage pour fluidifier l’injection d’énergie renouvelable (stockage d’énergie chimique ou gravitaire). Ces projets peuvent obtenir jusqu’à 70% de subvention FTE ; les installations de production hybrides dont la part d’énergie renouvelable est supérieure à 50%. Ces projets peuvent obtenir jusqu’à 60% de subvention FTE.



Les dossiers de candidature peuvent être téléchargés sur le site internet du Haut-commissariat de la République en Polynésie française : https://www.polynesie-francaise.pref.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Appel-a-projets/Appel-a-projets-Fonds-de-transition-energetique-2025