​Apetahi express annule la rotation de ce week end

Tahiti, le 13 janvier 2022 – La forte houle contraint la société Apetahi express d'annuler les voyages programmés vers les îles Sous-le-Vent ce week-end.



En raison de la forte houle et pour la sécurité de ses passagers, la société Apetahi express a informé, mercredi sur sa page facebook, qu'elle est contrainte d'annuler les voyages à destination de Huahine, Raiatea, Taha'a et Bora bora, prévus le vendredi 14 janvier, et par conséquent d'annuler aussi le voyage de retour à Tahiti programmé au samedi 15 janvier. Apetahi express a informé aussi que la rotation vers les Raromatai reprendrait à partir du dimanche 16 janvier.