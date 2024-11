​L’Apetahi express demande son placement en redressement judiciaire

Tahiti le 21 novembre 2024. Dans un communiqué envoyé par la compagnie aux médias, la compagnie Apetahi Express fait savoir qu’elle a demandé à être placée sous la protection du Tribunal du Commerce de Papeete, autrement dit, elle va demander prochainement son placement en redressement judiciaire.





Une décision qui "vise à protéger l’entreprise et à garantir sa pérennité dans un contexte où l’excès d’offre de transport à passagers sur les Raromatai met en péril l’équilibre économique de l’ensemble des acteurs du secteur."



Depuis son lancement en mars 2021 avec l’Aremiti 5, Apetahi Express s’est constamment adaptée pour répondre aux attentes des passagers avec un navire moderne et confortable de 574 places. Cependant, malgré ses efforts, les conditions de marché n’ont cessé de se détériorer.



La compagnie explique souffrir de la montée en flèche des coûts, notamment du carburant, passé de 64 francs à 90 francs le litre en 2022, ce qui a alourdi les charges d’exploitation. L’arrivée de Air Moanaen 2023, elle aussi en délicatesse financière, a déclenché une guerre commerciale intense entraînant une chute drastique des prix sur l’ensemble du marché.



"En 2023, un déficit de 380 millions de francs a été enregistré, aggravé par des retards dans les financements prévus", poursuit la compagnie qui espère que "la procédure de redressement sera une étape salvatrice pour assurer l’avenir, sauvegarder ses activités, ses emplois et son rôle essentiel dans le transport maritime des populations des Raromatai."



"La démarche doit offrir à l’entreprise le temps et les ressources nécessaires pour consolider son modèle économique et atteindre la rentabilité, prévue au second semestre 2026", explique la compagnie qui a déjà rencontré le personnel sur le sujet.



Un coup dur pour la compagnie qui espère aussi dans l’ouverture de la desserte de Taiarapu en ligne régulière.



Un coup dur pour la ligne aussi qui ne parvient pas à s'imposer après l'échec du King Tamatoa