​Annulation des reprises des Sofitel de Bora

Tahiti le 3 juillet 2023. Retour à la case tribunal du commerce pour les deux Sofitel de Bora Bora qui avait été achetés par Christina Teihotaata. La Cour d'appel a infirmé la vente.



En avril dernier, le tribunal mixte de commerce (TMC) avait acté la reprise des deux Sofitel de Bora Bora de l'homme d'affaires samoan Frederick Grey, le Sofitel Bora Bora Private Island et le Sofitel Marara Beach Resort, par le groupe Royal, dirigé Christina Teihotaata, qui possède déjà le Royal Tahitien et le Royal Huahine.



Cette attribution a été infirmée par la Cour d'appel, expliquait hier nos confrères de Radio 1, après que le TMC avait déclaré trois des six offres de reprise des deux hôtels irrecevables. Il avait retenu les propositions du groupe Royal mais aussi celles des groupes City et Redcore en rejetant celles du groupe américain Arkans Hermes Centauri, du groupe qatari Doha properties et du groupe Ogenes.



La Cour d’appel, selon la radio, a estime que l’offre de Arkan Hermes Centauri n’avait pas été suffisamment étudiée.

Le TMC devra donc à nouveau se prononcer sur les candidats à la reprise de ces deux hôtels au mois de septembre prochain.