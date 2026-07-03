

​Allons-y Franco

Tahiti, le 2 juillet 2026 - La Production Tahiti a décidé cette année encore de frapper un grand coup. Après une édition 2025 plus que réussie, les Francofolies reviennent, cette fois-ci au Parc Vairai, le 19 septembre prochain avec Jean-Louis Aubert en tête d’affiche.





“Voilà c'est fini”, “Temps à nouveau”, “Alter Ego”, et tant d’autres. Jean-Louis Aubert s’apprête à refouler la scène en Polynésie française à l’occasion de la nouvelle édition des Francofolies de Tahiti qui se dérouleront le 19 septembre prochain.



La scène, qui quitte la mairie de Pirae, préférant les Miss à la musique, s’installera cette année au Parc Vairai, et sera une fois encore entourée de stands pour se restaurer, se rafraîchir, et découvrir certaines associations et actions de protections de la nature.



Jean-Louis Aubert, membre fondateur, et ô combien important, du groupe Téléphone, a marqué toute une génération de rockeurs français. Avec sa guitare et son groupe, il donnera sa fougue au public dans une programmation alléchante. Après le succès du Pafinitour en 2025 – plus de 60 concerts à guichets fermés en France, Suisse et Belgique. Jean-Louis Aubert prolonge l’aventure avec une tournée des festivals à l’été 2026. Pafinitour est l’occasion de plonger au cœur du répertoire riche et varié de l’artiste depuis les titres iconiques qui ont marqué plusieurs générations jusqu’aux trésors plus méconnus. Son dernier album sorti en septembre 2024 s’appelle Pafini et nous plonge dans un voyage musical où l’intensité de sa plume se mêle à des compositions résolument actuelles. Une philosophie que l’on retrouve lors de ses concerts, puisque Jean-Louis Aubert a imaginé pour cette tournée un univers scénographique toujours plus moderne et spectaculaire.



Electro et groove



Jean-Louis Aubert sera accompagné dans cette journée dédiée à la musique par Pfel et Greem, les deux génies du groupe C2C.



Pfel et Greem profitent en effet de la mise en stand-by du projet C2C pour arpenter les scènes et les dancefloor et prodiguer leurs sons à doses presque curatives. Membres fondateurs du groupe C2C, Pfel & Greem délaissent la mise en scène symphonique pour une échappée dancefloor. Armés de quatre platines, ils fusionnent House, Hip-Hop et Électro avec une technicité qui frôle l’insolence. Leur show est une machine de guerre calibrée pour le club : un mix haute tension où les bangers actuels percutent les hits de C2C totalement revisités. Ce n’est pas qu’un DJ set, c’est une démonstration de force par deux maîtres des platines. Efficace, imparable, explosif. Pour les fans de musique électronique et les nostalgiques du flow des Beasties Boys, ce sera assurément un duo à voir, et à danser.



Côté douceurs locales, le duo Vaiteani sera de retour sur scène pour transposer son savant mélange de folk, entre Alsace et Tahiti, ainsi que les Tupa Soup qui balanceront leurs sons mêlés de funk, rap, groove et jazz. Un mélange explosif de sons et d’énergies, une fusion musicale audacieuse, inspirée du crabe tahitien et d’une soupe bouillonnante de styles et d’influences.



Billeterie

Enfant (-12 ans) : 4 000 francs (3 000 francs en prévente)

Étudiant : 5 000 francs (4 000 francs en prévente)

Adulte : 7 000 francs (6 000 francs en prévente)

VIP : 10 000 francs (9 000 francs en prévente)

Pack Famille (2 adultes + 2 enfants -12 ans) : 20 000 francs (16 000 francs en prévente)



Agenda

Samedi 19 septembre 2026

Heure d'ouverture : 13 heures

Début du concert : 14 heures

Au Parc Vaira'i



Enfant (-12 ans) : 4 000 francs (3 000 francs en prévente)Étudiant : 5 000 francs (4 000 francs en prévente)Adulte : 7 000 francs (6 000 francs en prévente)VIP : 10 000 francs (9 000 francs en prévente)Pack Famille (2 adultes + 2 enfants -12 ans) : 20 000 francs (16 000 francs en prévente)AgendaSamedi 19 septembre 2026Heure d'ouverture : 13 heuresDébut du concert : 14 heuresAu Parc Vaira'i

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 6 Juillet 2026 à 15:03 | Lu 133 fois



