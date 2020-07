​Air Tahiti va reprendre ses vols "sur l'ensemble des destinations"

Tahiti, le 30 juin 2020 – Une semaine après les tensions entre la direction d'Air Tahiti et le gouvernement, la présidence a annoncé mardi la signature d'une convention entre le Pays et la compagnie "pour la reprise des vols sur l’ensemble des destinations".



La situation semble se décanter entre Air Tahiti et le Pays. La semaine dernière, le directeur général de la compagnie aérienne domestique, Manate Vivish, annonçait sa décision de ne pas reprendre les dessertes sur 26 des 46 îles et atolls au départ de Tahiti. Décision prise en raison d'énormes difficultés financières de la compagnie, à la suite de la crise liée au coronavirus et de la chute de la fréquentation touristique. Dans la foulée, le ministre en charge des Transports interinsulaires, Jean-Christophe Bouissou, réagissait vivement en accusant la compagnie de se livrer à un "chantage éhonté" et de vouloir faire "cracher au bassinet" le gouvernement. En effet, Air Tahiti demande depuis quelques années au Pays d'équilibrer le financement de ses lignes déficitaires au titre de ce que la compagnie estime être des obligations de service public.



Mais après une rencontre visiblement fructueuse et apaisée la semaine dernière entre le ministre et le directeur général, la présidence a annoncé mardi après-midi la signature ce mercredi matin à 11 heures d'une "convention avec Air Tahiti pour la reprise des vols sur l’ensemble des destinations". Décision prise lors du conseil d'administration de la compagnie ce mardi. On aura vraisemblablement plus de détails sur le contenu de cette convention à l'occasion de sa signature mercredi, mais cette annonce est d'ores et déjà une bonne nouvelle pour la population des îles éloignées.