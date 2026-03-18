

​Air Tahiti tente la révolution Wiremind

Tahiti, le 7 avril 2026 - Dans un communiqué envoyé aux médias spécialistes de l’aviation, Air Tahiti a annoncé avoir sélectionné un nouveau partenaire technologique, Wiremind, avec pour objectif “le renforcement des capacités commerciales de la compagnie”.





Wiremind aurait été sélectionné par la compagnie aérienne interîles Air Tahiti pour son expertise en matière d’analyse de données au service du transport de passagers, afin d’améliorer la visibilité sur la demande, de soutenir la prise de décision fondée sur les données et de contribuer à la performance opérationnelle et commerciale globale. Une décision qui intervient dans un contexte flou pour la compagnie avec une délégation de service public toujours en latence auprès du gouvernement de la Polynésie française, une concurrence qui vient de s’installer sur le fret, et l’obligation ordonnée par les juges de la concurrence de mettre fin à son programme Kaveka sur les lignes aussi desservies par Air Moana.



Dans cet environnement, “l’apport d’une solution de revenue management et de monitoring de la demande doit permettre de mieux ajuster l’offre aux besoins des résidents comme des visiteurs internationaux, notamment dans la perspective du renforcement des connexions avec Air Tahiti Nui et l’essor attendu du tourisme dans l’archipel”, explique le communiqué.



“Travailler avec Wiremind constitue une étape importante dans notre transformation digitale en cours”, souligne Vairani Tetaria, directrice marketing et commerciale d’Air Tahiti auprès d’Air Journal. “L’expertise et l’approche innovante de Wiremind aideront nos équipes à disposer des outils et des analyses nécessaires pour opérer de manière efficace et performante.” Une expertise qui permettra peut-être aussi de faire le bénéfice de quelques économies sociales et/ou plus largement budgétaires.



Le travail avec Wirewind devrait permettre à la compagnie de recourir à des outils d’optimisation de l’inventaire, de tarification et de suivi de la demande pour concilier contraintes économiques et continuité de desserte des îles les plus isolées. “L’objectif affiché est de mieux piloter la capacité sur des liaisons souvent courtes, parfois à très faible densité, tout en soutenant la rentabilité globale et l’accessibilité du transport pour les populations locales”, explique Air Journal.



Wiremind revendique aujourd’hui 29 clients pour ses solutions de suivi de la demande et de pricing, parmi lesquels Transavia, Flair Airlines, la SNCF ou encore BlaBlaCar, principalement pour ses offres de billetterie. Selon un bilan de fin d’année 2025, l’éditeur affirme avoir géré plus de 17 milliards d’euros de revenus et contribué au pilotage de la tarification pour plus de 318 millions de passagers sur l’année, tous opérateurs confondus.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 7 Avril 2026 à 17:23 | Lu 1156 fois



