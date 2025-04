​Air Tahiti lance sa campagne de pesée des passagers

Tahiti le 2 avril 2025. Depuis ce mercredi, conformément à la réglementation aérienne en vigueur, la compagnie aérienne domestique Air Tahiti a commencé sa campagne de pesée des passagers. Cette campagne, qui se déroule tous les cinq ans, s'inscrit dans les règles de sécurité aérienne. Il s'agit de réactualiser la masse forfaitaire des passagers voyageant sur Air Tahiti en calculant leur poids moyen.





La collecte de données des précédentes campagnes avait mis en évidence une augmentation du poids moyen des passagers en Polynésie française. Entre 2004 et 2020, cette augmentation était de 8,4 kg. Sur les destinations comme les Australes ou les Tuamotu Est, c'était 10 kg de plus.



Le poids des passagers, tout comme celui du carburant, des bagages et du fret, permet de calculer la charge de l'avion et d'équilibrer la répartition des poids, un élément indispensable pour la sécurité des vols. Chaque augmentation de la charge entraîne un ajustement de la répartition des sièges disponibles et/ou de la quantité de fret embarqué. L'équipage doit en permanence veiller à respecter la masse maximale au décollage, qui est spécifiée par le constructeur et ne peut être dépassée.



Le poids des passagers, des bagages et du fret est également un facteur important pour déterminer la quantité de carburant qu'un avion doit transporter, ainsi que pour calculer son rayon d'action et prévoir des sites potentiels d'atterrissage d'urgence.

A noter également que la quasi-totalité des vols inter-îles en Polynésie Française sont limités en charge en raison de diverses contraintes, pistes trop courtes, obstacles dans la trouée d’envol (ex : phare à Fakarava ou arbre…), emport carburant en raison des distances à parcourir.



Par exemple, à Maupiti seuls une trentaine de passagers peuvent embarquer alors que l’appareil offre 48 places, sur les Marquises, une cinquantaine de passagers pour un ATR72 de 70 places, Takaroa est desservie uniquement en ATR42 avec une capacité au décollage limitée à 41 places. C’est pourquoi le nombre de sièges disponible à la vente est restreint sur la plupart des vols Air Tahiti, que vous constatez des places de libre dans l’avion alors qu’il affichait complet lors de la réservation. Ces contraintes nécessitent une gestion rigoureuse du poids à bord afin de garantir la sécurité des vols.

​Comment se déroule la pesée ? Concrètement, à partir d’avril et jusqu'à la fin de l'année, Air Tahiti va enregistrer le poids de plus de 13 000 passagers sur au moins 600 vols. Les lieux de pesée seront Tahiti, Huahine, Bora Bora, Rangiroa, Hao, Tubuai, Nuku Hiva et Rarotonga. Sur les vols sélectionnés, l'ensemble des passagers, même les mineurs, seront pesés en salle d'embarquement par un agent d'Air Tahiti.



Cette opération doit se faire dans les conditions de l'embarquement réel, c'est-à-dire avec le bagage à main et tous les effets personnels présents avec le passager. Les personnes voyageant avec un bébé seront pesées avec l'enfant dans les bras.



Dans un souci de protection de la vie privée, aucune donnée personnelle du passager, ni la référence de sa réservation, ne seront associées à la collecte d'information. Celle-ci se fera dans un espace isolé de la salle d'embarquement où seul l'agent en charge de l'opération et le passager verront le chiffre affiché sur la balance.



Une fois le quota de passagers et de vols atteint, la masse forfaitaire sera mise à jour par la compagnie aérienne avec le calcul des charges pour les cinq prochaines années.

