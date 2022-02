​Air Tahiti Nui retourne à Auckland début juillet

Tahiti, le 17 février 2022 - La compagnie au tiare devrait reprendre ses rotations vers la Nouvelle-Zélande le 3 juillet, en accord avec le plan de réouverture des frontières mis en place par Auckland.



Air Tahiti Nui prévoit de reprendre ses rotations vers la Nouvelle-Zélande le 3 juillet. La compagnie locale envisageait de reprendre ses vols en mai, une option non compatible avec le plan de réouverture des frontières kiwis. Auckland a prévu un plan de réouverture en cinq étapes, qui doit débuter le 28 février lorsque les voyageurs australiens seront autorisés à revenir en s'isolant sept jours à leur arrivée en Nouvelle-Zélande. La quatrième étape du plan, qui concerne la Polynésie française, envisagée au plus tard pour juillet, prévoit que les voyageurs habituellement exemptés de visa pourront revenir en respectant la même quarantaine.

ATN précise que les touristes néo-zélandais doivent également se plier aux conditions d'entrée en vigueur en Polynésie, et qu'elles peuvent être amenées à changer. Les voyageurs de la ligne Papeete -Auckland doivent présenter un schéma vaccinal complet contre le covid ainsi qu'un test négatif de moins de 24 heures avant le départ (pour les voyageurs de plus de 12 ans).