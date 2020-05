​Air New Zealand d'accord pour revenir à Tahiti, mais sans quatorzaine

Tahiti, le 25 mai 2020 – La compagnie Air New Zealand a annoncé lundi envisager d'opérer un vol par semaine entre Tahiti et la Nouvelle-Zélande, à condition que "les restrictions soient levées" sur les quatorzaines pour les passagers.



La compagnie Air New Zealand a étendu la programmation de ses vols jusqu'au 31 août pour assurer des liaisons réduites entre la Nouvelle-Zélande et les pays que la compagnie dessert. En ce qui concerne la Polynésie française, la directrice d'Air New Zealand, Christel Bole indique lundi que "la compagnie pourrait opérer un vol par semaine, programmé le vendredi, mais à condition que les restrictions mises en place soient levées". Le Pays et le haut-commissariat semblaient tabler sur une reprise des vols internationaux début juillet, mais sans préciser le protocole à l'arrivée. Pour l'instant, tout nouvel arrivant au fenua doit effectuer une quatorzaine à la descente de l'avion. En Nouvelle-Zélande, "c'est pareil". "Les frontières sont fermées comme ici et les personnes qui arrivent, donc ceux qui vivent en Nouvelle-Zélande, doivent effectuer une quatorzaine", explique Christel Bole. "Il faut dire que peu de personnes accepteront de voyager entre la Nouvelle-Zélande et la Polynésie s'il y a une quatorzaine à l'aller et au retour", détaille la directrice.



Depuis sa fermeture en mars dernier, l'agence a annoncé que ses vols seront suspendus jusqu'au 30 juin. Sur son site, seuls les vols du vendredi sont encore susceptibles d'être réservés, "mais cela dépendra des décisions politiques des deux pays", rappelle la directrice. Pour le moment, des discussions ont été menées avec le Pays et le haut-commissaire.



Une bulle Australie-Nouvelle-Zélande-Polynésie ?



La directrice d'Air New Zealand a indiqué qu'une bulle pour permettre d'éviter la quatorzaine était en cours de constitution entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Il semblerait que la deuxième étape de la constitution de cette bulle serait d'inclure la Polynésie française. "Cela serait intéressant, surtout que la Nouvelle-Zélande a eu 1 500 cas et qu'il ne reste aujourd'hui qu'une soixantaine de personnes sous surveillance". Pour le moment, la possibilité de la reprise de vols réduits entre la Polynésie et la Nouvelle-Zélande reste en suspens, "mais nous attendons la reprise prévue début juillet avec impatience", conclut la directrice.