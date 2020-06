​Air France revoit l’itinéraire de ses vols

Dans un communiqué transmis mercredi, la compagnie Air France confirme la reprise progressive de ses vols à partir du 8 juillet au départ de Papeete et à partir du 11 juillet au départ de Paris. Elle annonce également que “de nouvelles contraintes prises par certains états concernés par le survol” de ses avions l’oblige à envisager une escale de transit à Vancouver au Canada plutôt qu'à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.Air France indique que la reprise de ses vols se fera selon le calendrier initialement envisagé :-Au départ de Papeete vers Paris avec une escale technique prévue à Vancouver, à compter du 8 juillet et à raison de deux vols par semaine, les mercredis et dimanches (à l’exception du vol du 16 juillet qui partira donc un jeudi).-Au départ de Paris vers Papeete avec une escale technique prévue à Vancouver, à compter du 11 juillet et à raison de deux vols par semaine, les mardis et samedis pour une arrivée à Tahiti les mardis et samedis. (Exception : le vol du mardi 14 juillet au départ de Paris dont l'arrivée est à Tahiti est prévue le mercredi 15 juillet).La compagnie rappelle que les voyageurs devront obligatoirement obtenir une autorisation de voyage électronique (AVE) avant le départ afin de pouvoir transiter à Vancouver. Cette demande est à formuler sur le site officiel du Gouvernement du Canada. De plus, et au regard de la situation sanitaire, les voyageurs devront présenter un test négatif de détection du Covid-19 maximum 72 heures avant le départ et remplir le formulaire numérique sanitaire d’engagement, disponible à compter de juillet sur www.etis.pf