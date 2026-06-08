

​Ahip présente son candidat au Sénat

Tahiti, le 1er juillet 2026 - A here ia Porinetia a officialisé mardi soir, lors de son conseil politique, la candidature de Temarama Varney pour les prochaines élections sénatoriales qui se dérouleront en septembre.



Temarama Varney, désigné mardi soir candidat A here ia Porinetia (Ahip) pour les prochaines sénatoriales, débute ici une carrière politique après avoir été élu au conseil municipal de Pirae aux dernières élections municipales. Engagé dans les milieux syndical, sportif et religieux, il est présenté par Ahip comme “un homme de terrain, (…) reconnu pour son sens de l'écoute, son implication au service des autres et sa volonté de défendre les intérêts de la population”.



À travers cette candidature, Ahip souhaite proposer un “projet concret et réaliste” aux grands électeurs, “répondant à leurs problématiques et à leurs attentes”.



Dans cette élection, il sera face à des candidats déjà déclarés au Tapura (Édouard Fritch et Lana Tetuanui), et aussi au ‘Āmuitahira’a o te nuna’a mā’ohi (Bruno Sandras).



Alors que Tony Géros vient de démentir la présence de candidats du Tavini, les mouvements autonomistes vont pouvoir compter leurs forces et leurs soutiens parmi les grands électeurs à cette occasion, avant d’attaquer l’année prochaine les élections législatives, face cette fois-ci à la population.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 1 Juillet 2026 à 19:00 | Lu 134 fois



