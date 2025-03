​Agression sexuelle - Lourdes sanctions contre l’accompagnateur du Taure’a move

Tahiti le 11 mars 2025. En septembre 2024, l’édition du Taure’a Move à Raiatea devait être une fête pour 1300 jeunes. Pour une jeune fille, cette édition virait au cauchemar. Un élu de la mairie de Pirae se laissait aller à des attouchements sur elle. Lundi, en comparution immédiate, l’élu a été condamné à 12 mois de prison avec sursis, 10 ans d’interdiction d’animer des activités bénévoles avec des mineurs et 3 ans d’inéligibilité.





Les faits s’étaient déroulés dans la nuit du mardi 17 au mercredi 18 septembre dernier, alors qu’elle dormait dans un dortoir non mixte, mis en place à Raiatea dans le cadre du Taure’a Move auquel elle participait, une jeune fille mineure était réveillée “par des mouvements dans son dos et sur son torse”. Le sexagénaire, membre de la délégation et conseiller municipal de la mairie de Pirae, venait de se coller à elle et la caressait.



Profondément choquée, la jeune fille rentrait chez elle quelques jours plus tard. La maman rapportait alors à Tahiti Infos les propos de sa fille. "Elle m’a dit, ‘maman, il y a un monsieur qui a fait des attouchements sur moi. Il m’a fait des bisous dans le cou, il m’a caressé le corps’."



Entendue lundi soir par le tribunal, la jeune fille a réitéré ses accusations, face à un homme qui reconnaissait partiellement les faits. "Le prévenu était un peu dans le déni à l’audience", expliquait mardi l’avocat de la jeune victime, "mais il a formulé des regrets".



Les réquisitions du procureur ont presque toutes été suivies par le tribunal. Il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans et obligation de soins, interdiction d’entrer en contact avec la jeune victime et sa famille, interdiction pendant dix ans d’exercer une activité bénévole avec des mineurs, une inéligibilité de trois ans avec exécution provisoire, inscription au fichier Fijais et 200 000 francs de dommages et intérêts à verser à la jeune fille qui devra pour sa part poursuivre l’aide psychologique qu’elle a entamé.