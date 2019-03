​Affaire des bonbonnes toxiques : Un recyclage à l’étranger était proposé à l’administration

Il semble en effet que si les bouteilles de gaz toxique étaient entamées elles n’étaient pas vides. Car vides, pour peu qu’elles aient été décapsulées et percées au préalable, les filières de retraitement des bonbonnes usagées existent localement et à faible coût. Dans le cas contraire, la problématique se corse. Et les compétences n’existent pas localement, notamment en ce qui concerne des produits visés par le protocole de Kyoto, comme le chlorure de méthyle. Et encore moins pour des gaz avec la toxicité de la chloropicrine, également contenue dans ces bonbonnes.



Ce stock de 87 bonbonnes de puissant pesticide encombrait le service phytosanitaire depuis plusieurs années déjà. Au moins deux demandes ont été faites auprès de spécialistes de la décontamination et de la destruction de ces déchets dangereux, en 2016 et en octobre 2018.



Un contact assure qu’un devis de 15 millions de francs aurait été délivré au service de biosécurité pour l’élimination de ces bonbonnes de produit toxique, avec un retraitement à l’étranger. De toute évidence, le service administratif n’a pas eu les moyens de faire cette dépense et vraisemblablement, sa hiérarchie ne lui a pas donné la possibilité de disposer de cet argent public. Et à ce titre, la question de la responsabilité de ce choix se pose clairement jusqu’au plus haut niveau. Car on ne pouvait pas ignorer, au-delà du service, la présence de ce stock encombrant et dangereux, ni même le coût de sa neutralisation et de son recyclage.



"Ce devis n’est pas remonté jusqu’à moi, a assuré vendredi matin le président Edouard Fritch, interrogé à ce sujet. En tout cas je n’ai pas donné ni d’avis favorable, ni d’avis défavorable. Est-ce que les services concernés avaient suffisamment de crédits budgétaires pour le financer ? Je ne sais pas. (…) Lorsque ces devis étaient connus, la décision n’est pas remontée jusqu’à nous. Les ministères concernés ont dû en parler entre eux. Le ministère de l’Environnement oui. Il y a le ministère de l’Agriculture aussi, puisque c’est eux qui détiennent, en fin de compte, ces bouteilles de gaz. L’enquête administrative précisera tout ça dans les jours à venir. Si j’ai demandé une enquête, c’est pour que chacun prenne ses responsabilités."



Le président Fritch a annoncé qu'il interviendrait à ce sujet publiquement dans les prochains jours.