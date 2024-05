​Actes de torture à Tautira : Le parquet fait appel de la qualification des faits

Tahiti, le 30 avril 2024 – Suite à la mise en examen, samedi, d'un homme de 32 ans pour actes de torture et barbarie commis sur sa compagne le 25 avril à Tautira, le parquet a décidé de faire appel de la qualification retenue par le juge d'instruction. Il estime en effet que cette affaire relève d'une tentative de meurtre.



Le 25 avril à dernier à Tautira, un homme de 32 ans a violemment agressé sa compagne, une femme de 31 ans, en la frappant, la violant et l'en l'aspergeant d'essence avant de prendre la fuite. Mis en examen samedi pour viol par conjoint, violences aggravées, tentatives de destruction de bien par un moyen dangereux pour les personnes, menaces de mort et rébellion, cet individu déjà connu de la justice pour des vols et des délits routiers a été placé en détention provisoire à Nuutania.



Lors d'un point presse qui a eu lieu mardi, le procureur de la République, Solène Belaouar, a annoncé que le parquet avait fait appel de la décision du juge d'instruction qui n'avait pas retenu la tentative de meurtre à l'encontre du trentenaire au terme de son interrogatoire de première comparution. Il appartiendra désormais à la chambre de l'instruction de statuer sur la qualification à retenir dans le cadre de cette affaire de nature criminelle qui devrait aboutir à un renvoi devant la cour d'assises.