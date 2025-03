​Acharnement sordide sur un chien à Moorea

Tahiti, le 6 mars 2025 - C’est une nouvelle atrocité envers les animaux qui a été découverte mercredi matin à Moorea. Un chien a été retrouvé, en vie, avec de très profondes coupures sur tout le corps, visiblement données à coups de machette. L’animal a été pris en charge par un vétérinaire et était encore ce jeudi entre la vie et la mort.





L’association DobHelp Tahiti a contacté Tahiti Infos à la suite d’un nouvel acte de cruauté envers un animal et a saisi la procureure de la République, Solène Belaouar, qui a relayé les faits à la gendarmerie de Moorea afin qu’une enquête soit ouverte. En effet, un chien a été retrouvé, mercredi matin à Moorea, en vie, avec de très profondes coupures sur tout le corps, visiblement données à coups de machette.



La présidente de l’association Scat Tahiti a aussi relayé ces images révoltantes sur les réseaux sociaux que nous partageons aujourd’hui, malgré l’horreur de la situation, pour aussi réveiller les consciences. Selon nos informations, c’est la propriétaire de l’animal qui a emmené elle-même son chien chez le vétérinaire après qu’un voisin lui aurait ramené l’animal dans cet état. Il a été pris en charge immédiatement à la clinique vétérinaire de Moorea qui a bien voulu ouvrir même un jour férié. L’animal était ce jeudi encore entre la vie et la mort.



La propriétaire aurait aussi de son côté déposé une plainte à la gendarmerie.



Si le bourreau du canidé devait être retrouvé, l’association Scat Tahiti demande à ce que l’article 521-1 soit appliqué. Ce dernier stipule que “le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros (5,4 millions de francs, NDLR) d'amende.”



L’association se portera partie civile dans cette affaire si elle devait terminer en justice pour demander le remboursement des frais vétérinaires à la propriétaire et des dommages et intérêts.



“Il est plus que temps de ne plus laisser de tels actes de cruauté impunis”, explique la secrétaire de l’association.