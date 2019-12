​Accueil Te Vai-ete : "Que faisons-nous ?"

Tahiti, le 17 décembre 2019 - Au-delà du 23 décembre, l’avenir de l’Accueil Te Vai-ete est entre les mains du diocèse de Papeete. L’an dernier à la veille de Noël, le Père Christophe avait fixé cette date butoir en se donnant un an pour lancer la construction d’un nouveau centre d’accueil pour nécessiteux. L’échéance approche sans que rien de concret n’ait pu voir le jour.



A sa création en 1994 sous l’impulsion du Secours catholique, l’Accueil Te Vai-ete était une cuisine couplée à une salle à manger où des repas étaient servis aux personnes à la rue de Papeete. Un endroit où ils pouvaient également laver leur linge, prendre une douche. En 25 ans, la mission de cette œuvre caritative s’est étoffée d’une activité d’accompagnement à l’emploi, d’assistance judiciaire et de soutien administratif en faveur des sans-abris, pour les demandes ou renouvellements de carte d’identité, carte CPS, dossier Cotorep, etc. L’activité a été complétée, depuis le presbytère de Papeete, d’une aide médicale avec la collaboration de médecins généralistes et spécialistes bénévoles ; d’un service de consultation psychiatrique tous les mardis matin. L’Accueil se charge aussi de la redistribution aux nécessiteux du linge et des produits d’hygiène issus de donations. Il ouvre une table pour les sans-abris tous les mercredis soir au presbytère. Il assure des maraudes à la rencontre des SDF dans les quartiers, avec son Truck de la miséricorde, les mardis et jeudis.



Non-conformité aux normes de sécurité et sanitaires, exiguïté, dispersion de ses locaux entre Vaininiore et le presbytère de Papeete, le Père Christophe avait interpellé la collectivité polynésienne au sujet de l’avenir de l’Accueil Te Vai-ete, pour la date anniversaire des 24 ans d’activité du centre : "Une certitude... Le 23 décembre 2019, l'accueil Te Vai-ete là où il est ne sera plus..."



Entre temps, un projet de relocalisation de l’Accueil a été annoncé pour un investissement de 150 millions de Fcfp. Un appel aux dons a été lancé. Il totalise "plus de 18,5 millions de francs" à ce jour. Mais la recherche d’un terrain dans l’agglomération urbaine a été entreprise en vain. "J’ai exprimé la nécessité de pouvoir, 25 ans après, construire un lieu qui soit plus adapté, et qui englobe toute les activités de l’Accueil Te Vai-ete", rappelle le Père Christophe. "Aujourd’hui, je suis contraint de constater que nos objectifs n’ont pas été atteints : nous n’avons pas trouvé de terrain qui convienne ; la récolte des fonds nécessaires est insuffisante. On arrive à un moment où, strictement par rapport à ma parole, je ne peux pas aller plus loin. Que puis-je faire d’autre, si ce n’est m’adresser à celui qui m’a confié la mission ? "