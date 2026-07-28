

​Accident mortel de Faa’a - la gendarmerie cherche des témoignages

Tahiti le 4 août 2026. La gendarmerie nationale est à la recherche de témoignages pour comprendre ce qu’il s’est passé lundi en début d’après-midi en face du supermarché Super U à Faa’a alors qu’un homme a perdu la vie en scooter.





Selon les premiers éléments, le conducteur du cyclomoteur se serait déporté sur la voie de circulation opposée avant de passer sous un véhicule arrivant en sens inverse.



Les gendarmes de la brigade de gendarmerie de Faa’a, en charge de l’enquête, recherchent des témoins ayant assisté à l’accident et susceptibles d’apporter des éléments permettant d’éclaircir les circonstances de la collision entre le scooter et le véhicule.



Si vous disposez d'informations utiles, contactez immédiatement la brigade de faa’a au +689 40 46 72 00 ou composez le 17 (24h/24 - 7j/7)



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 4 Août 2026 à 10:42 | Lu 727 fois



