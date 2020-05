​ATN prolonge la suspension de ses vols jusqu’en juillet

Air Tahiti Nui n’envisage pour l’instant pas de reprise de son activité normale avant le 1juillet prochain. Dans un point sur les horaires et opérations des vols publié lundi sur son site, la compagnie aérienne se dit "à nouveau dans l’obligation" de reporter ses vols commerciaux programmés sur la période du 1au 30 juin. Depuis le début de la crise du coronavirus, le transporteur a déjà successivement été amené à reporter tous ses vols commerciaux d’avril puis de mai, "les quarantaines imposées et les différents décrets gouvernementaux limitant les voyages domestiques et internationaux".Durant les mois de mai et de juin, la compagnie prévoit de n’opérer que des vols de continuité territoriale entre Paris et Tahiti via Pointe-à-Pitre, sur la base d’une rotation tous les 10 jours dans le cadre d’une délégation de service public provisoire, pour le compte de l’Etat.Pour ces vols de continuité territoriale, des tarifs spécifiques sont proposés aux passagers désirant voyager entre Tahiti et Paris. Mais ces tarifs sont applicables en aller simple, quel que soit le sens de voyage, sous réserve d’une autorisation individuelle délivrée par le Haut-commissariat de la République en Polynésie française.Les passagers munis d’un billet émis par Air Tahiti Nui ou Air France peuvent par ailleurs reprogrammer leur voyage sans charge supplémentaire sur ces vols de continuité. Mais la décision d’autorisation de transport de passagers sur le tronçon Paris CDG - Papeete relève uniquement du Haut-commissariat.Deux vols sont pour l'instant programmés dans ce cadre les 17 et 27 mai au départ de Tahiti-Faa’a et les 20 et 30 mai au départ de l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle.