​À la télé, la radio ou sur les réseaux, une campagne pour sensibiliser contre les violences faites aux femmes

Tahiti, le 13 décembre 2022 – En cette fin d'année, une campagne de sensibilisation pour la lutte contre les violences faites aux femmes est lancée à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux et en affichage. Financée par le gouvernement, elle vise à inciter les victimes à prendre la parole, mais aussi à responsabiliser les hommes et accompagner la prise de conscience individuelle.



Une campagne de sensibilisation pour la lutte contre les violences faites aux femmes vient d'être lancée, indique le conseil des ministres dans son compte rendu mardi. Cette campagne de communication est diffusée à la télévision, à la radio, sur les réseaux sociaux et en affichage (arrières de bus et panneaux urbains) et s’étale sur deux périodes : une première période en décembre et une deuxième à partir du 10 janvier 2023. Cette campagne est financée par le gouvernement et agit prioritairement sur deux axes :

• L’invitation, l’incitation à la prise de parole de la part des victimes. Des potentielles victimes de violences, mais aussi de toutes les personnes qui savent, qui ont compris que leur amie vit dans un climat de violence même si elle ne dit rien ;

• La responsabilisation des hommes : Que ce soit dans l’univers familial, au travail, dans le monde du sport ou du loisir, accompagner la prise de conscience individuelle.



Le conseil des ministres rappelle que c'est en 1999 que l’Organisation des nations unies (ONU) a créé la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes qui, depuis, est célébrée chaque 25 novembre. Dès lors, la prise de conscience et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles se sont nettement accélérées. Depuis quelques années, la lutte contre les violences faites aux femmes est devenue une priorité pour les pouvoirs publics. Les conséquences néfastes de la violence à l'égard des femmes sur le plan psychologique, sexuel, moral, et économique, affectent les femmes à tous les stades de leur vie.



Outre la campagne de communication mise en place cette fin d'année, différents dispositifs sont déployés en direction des femmes victimes, pour favoriser une sortie des situations de violence :

• Les accueils de jour qui garantissent un premier accueil et une écoute des femmes victimes de violences. Ils visent à préparer ou éviter le départ du domicile des femmes victimes de violence et de leurs enfants et à prévenir les situations d’urgence ;

• Les lieux d’accueil, d’écoute et d’orientation dont le déploiement a été renforcé dans la durée, qui délivrent des informations, un soutien psychologique et un accompagnement dans la durée.



Le gouvernement soutient également d’autres permanences et dispositifs locaux à l’instar des centres d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) qui ont pour principale mission d’assurer gratuitement l’accès des femmes à une information concernant l’ensemble de leurs droits. Le gouvernement ne cesse de renforcer tous les dispositifs existants et il se doit de continuer sans cesse.