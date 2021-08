​À Ua Huka, la biosécurité sous bonne garde

Ce travail de biosécurité a démarré en 2015 avec Dora, entraînée et formée en Nouvelle-Zélande, qui a pu être achetée grâce aux fonds de la SOP Manu et la commune de Ua Huka. Mais rapidement, face à la pénibilité et la charge de travail de Dora avec les arrivées régulières du Aranui et du Taporo 9 toutes les deux semaines, l’association Vaiku'a a décidé, en 2019, de rechercher des fonds afin de se doter d’un deuxième chien. C’est chose faite grâce à une subvention reçue de la commune de Ua Huka. À présent, Tip, Dora et Ornella leur maitre-chien forment le trio qui veillera à la biosécurité de l’île de Ua Huka.