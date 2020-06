​A Rurutu, la crise relance l'agriculture

Rurutu, le 23 juin 2020 - La crise sanitaire a eu divers effets en Polynésie, mais pas tous négatifs. A Rurutu, la population a su s’appuyer sur les produits agricoles de base pour subvenir à ses besoins alimentaires pendant et depuis le confinement. Un retour aux sources qui pourrait même constituer la piste d'une relance économique durable pour l'île des Australes.



En attendant la reprise des activités, et suite au confinement strict appliqué à Rurutu aussi bien qu'aux autres îles de Polynésie française, de nombreux habitants de l'île des Australes se sont (re)mis, comme leurs aïeux, à labourer les champs de taro. Et ceci, aussi bien pour nourrir leurs familles que pour l’export vers les autres îles de la Polynésie. Un travail physique, dur, qui porte ses fruits à ceux qui s'en donnent la peine, car la filière ne demande qu'à se développer. A Tahiti, la demande des grandes surfaces et des particuliers reste forte. Et les nombreuses taraudières de Rurutu, centrées sur l'exportation, ne suffisent pas à satisfaire la demande. Pourtant, une grande partie des terres reste à l'abandon.



En 2019, plus de 60 tonnes de taro ont été exportées vers Tahiti par une poignée d’agriculteurs. Un chiffre déjà en augmentation, selon Cyril Teinauri, agent de la direction de l'agriculture à Rurutu, chargé de surveiller les exportations agricoles. Mais ces exports ne représentent pourtant qu’un tiers de la production actuelle, largement écoulée en troc et en autoconsommation. "Le plus grand problème est de satisfaire la demande, de trouver assez de taro et des personnes qui peuvent te fournir régulièrement", constate Meta Teuruarii, seul producteur de taro congelé labellisé bio à Rurutu. Il explique et regrette que les jeunes attendent aujourd'hui des retombées financières immédiates, alors que la rentabilité de la culture du taro ne peut se faire qu'après plusieurs mois, le temps de la maturité. Pour assurer sa production, Meta Teuruariia donc dû faire appel à un CAE, une mesure qui l'aide à court terme et donne un revenu à l'employé, mais qui n’aide pas forcement à former les futurs agriculteurs.