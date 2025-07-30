​À Maupiti, un homme poignarde sa fille de 9 ans

Tahiti, le 28 août 2025 – Un homme a été interpellé mercredi à Maupiti après avoir poignardé sa fille de neuf ans dans le cadre d'une dispute conjugale. L'enfant a été évasanée et pris en charge au CHPF.
Une fillette de neuf ans a été poignardée par son père mercredi sur le motu Tuanai à Maupiti, ont rapporté nos confrères de Polynésie la 1ère dans la soirée. Selon le maire de l'île, Woullingson Raufauore, qui a été contacté par nos collègues, le drame serait survenu dans le cadre d'une dispute de couple et la fillette aurait “servi de bouc-émissaire”.
Si la victime a été évasanée au CHPF pour y être hospitalisée, son père devait être transféré à Tahiti dans la nuit. Selon le maire de Maupiti, le mis en cause est une personne “douce” et “calme” qui “regrette” son geste.
Une fillette de neuf ans a été poignardée par son père mercredi sur le motu Tuanai à Maupiti, ont rapporté nos confrères de Polynésie la 1ère dans la soirée. Selon le maire de l'île, Woullingson Raufauore, qui a été contacté par nos collègues, le drame serait survenu dans le cadre d'une dispute de couple et la fillette aurait “servi de bouc-émissaire”.
Si la victime a été évasanée au CHPF pour y être hospitalisée, son père devait être transféré à Tahiti dans la nuit. Selon le maire de Maupiti, le mis en cause est une personne “douce” et “calme” qui “regrette” son geste.