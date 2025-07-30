

​À Maupiti, un homme poignarde sa fille de 9 ans

Tahiti, le 28 août 2025 – Un homme a été interpellé mercredi à Maupiti après avoir poignardé sa fille de neuf ans dans le cadre d'une dispute conjugale. L'enfant a été évasanée et pris en charge au CHPF.



Une fillette de neuf ans a été poignardée par son père mercredi sur le motu Tuanai à Maupiti, ont rapporté nos confrères de Polynésie la 1ère dans la soirée. Selon le maire de l'île, Woullingson Raufauore, qui a été contacté par nos collègues, le drame serait survenu dans le cadre d'une dispute de couple et la fillette aurait “servi de bouc-émissaire”.



Si la victime a été évasanée au CHPF pour y être hospitalisée, son père devait être transféré à Tahiti dans la nuit. Selon le maire de Maupiti, le mis en cause est une personne “douce” et “calme” qui “regrette” son geste.

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 28 Août 2025 à 09:51 | Lu 600 fois



