​A Faratea, le Pays veut un "grenier bleu"

Tahiti, le 16 juillet 2020 – Le gouvernement a présenté jeudi à Faratea l'avancement du projet de zone biomarine avec notamment un projet de lotissement pour les professionnels de l'économie bleue et des locaux pour TPE et PME.



Le gouvernement était en déplacement jeudi à la Presqu'île, notamment pour présenter le projet d'aménagement de la zone biomarine et de la zone industrielle de Faratea. Destinée à accueillir des projets de développement d’aquaculture et des activités de valorisation des biotechnologies marines, cette zone s’étend sur une emprise d’environ 35 hectares dans la commune de Taiarapu Est. Un premier projet de lotissement à destination des professionnels de l’économie bleue, financé par le Pays à hauteur de 1,82 milliard Fcfp, permettra de développer différentes activités professionnelles telles qu’une écloserie, une ferme d’holothuries, une ferme de crevettes ou une unité de production d’aliment animal à base de larves de mouches pour un montant d’investissement privé de près d’un milliard de Fcfp. L’opération de construction de locaux pour les TPE et les PME a également été présentée. Cette opération, chiffrée à 250 millions de Fcfp, permettra la construction de hangars pour les professionnels dès le début de l’année 2021. Le Vice-président a réaffirmé la volonté du gouvernement de créer un "pôle d’excellence", répondant aux exigences internationales en termes de qualité et de respect de l’environnement et a confirmé l’importance de l’émergence d’un "grenier bleu" à Tahiti iti, la presqu’île de Tahiti.