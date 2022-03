​96 hectares de terres cédés par le Pays à 63 familles de Rurutu

Tahiti, le 26 mars 2022 – Le président du Pays, Edouard Fritch, s'est rendu vendredi à Rurutu afin de signer 68 titres de propriété au profit des habitants de l'île. Ce sont ainsi 127 terres qui ont été "gracieusement" cédées à 63 familles pour une valeur de 945 millions de Fcfp.



"Une date historique dans l'histoire foncière de la Polynésie". Le président Edouard Fritch et la directrice de la Direction des affaires foncières (DAF), Loyana Legall, se sont rendus à Rurutu vendredi où ils ont signé 68 titres de propriété au profit de 63 familles de l'île. Tel que l'indique la présidence par voie de communiqué, ce sont ainsi 127 terres – 96 hectares – qui ont été "gracieusement" cédées pour une valeur totale de 945 millions de Fcfp. Pour le gouvernement, "ce 25 mars 2022 constitue l'aboutissement d'une importante opération dite de titrement des terres de Rurutu". En effet, lors d'une opération cadastrale réalisée en 1952, il avait été constaté qu'il n'existait aucun tomite et que 64% des terres de Rurutu étaient sans propriétaires, donc présumées domaniales.



C'est donc pour "rendre justice aux familles de Rurutu en les légitimant 70 ans après" que le Pays a institué, le 29 janvier 2020, une loi prévoyant la délivrance des titres de propriété aux ayant-droits qui se seraient manifestés auprès de la DAF via une déclaration unilatérale de propriété immobilière. Rappelons que le dispositif de titrement permet aux populations des îles de Rurutu et Rimatara d'obtenir un titre de propriété afin de conserver et de gérer leur patrimoine foncier. Il concerne 2307 terres, dont 1503 à Rurutu et 804 à Rimatara.