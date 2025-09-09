

​62 lycéens s’engagent comme Volontaires Jeunes Cadets

Tahiti, le 15 septembre 2025 - Le lancement de la 5e promotion du dispositif Volontaires Jeunes Cadets (VJC) a été officialisé vendredi dernier dans l’enceinte du régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA-Pf) en présence des partenaires du RSMA-Pf.





La nouvelle promotion des Volontaires Jeunes Cadets (VJC) accueille son plus gros contingent avec 62 jeunes lycéens, de 16 à 18 ans, issus de six établissements scolaires. Face à des résultats très positifs et a une forte demande des établissements scolaires et des parents, le lycée de Papara et le lycée Paul-Gauguin ont rejoint le dispositif aux côtés du lycée professionnel de Mahina, du lycée du Diadème, du lycée professionnel de Faa’a et de l’école hôtelière de Punaauia.



Le chef de corps du RSMA-Pf, le colonel Guillaume Nicloux, a tenu à souligner que “le programme VJC est une véritable école de vie qui n’a pas vocation première à mener les lycéens vers les formations classiques du RSMA-Pf, mais bien à remobiliser en vue de la finalisation des parcours scolaires et de l’obtention des diplômes civils”.



L’objectif affiché par ce dispositif est d’accompagner et de remobiliser ces lycéens dans la poursuite de leur scolarité à travers un “projet collectif citoyen” constitué de trois grands axes : sensibilisation à la citoyenneté et au civisme, développement de compétences individuelles et identification d’un projet fédérateur.



Pour cette nouvelle promotion, ce projet fédérateur s’inscrit dans une thématique intitulée “L’océan, une dynamique éco-citoyenne”. Il s’agit pour ces jeunes volontaires de prendre conscience de l’importance à protéger l’océan, protéger notre environnement et protéger nos concitoyens. “En cohérence de cette thématique résolument polynésienne, plusieurs activités seront proposées dans les domaines de l’initiation à la navigation et à l’utilisation des aires marines éducatives. Une sensibilisation aux enjeux relatifs à la préservation de la biodiversité et à la protection des tortues marines sera aussi entreprise grâce à l’association Te mana o te moana”, a précisé le colonel Nicloux.



En pratique, sur une durée totale de 25 jours répartis sur quatre périodes de vacances scolaires, les VJC auront accès à des activités culturelles et sportives et à des activités de cohésion dans un cadre militaire. Ils participeront également à la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 et à des actions citoyennes comme le programme de maraude initié par le père Christophe afin de distribuer des repas chauds aux sans-abri.



Tout au long de ce parcours, il sera question de confiance en soi, de persévérance et de mobilisation autour de la notion d’effort, mais aussi de cohésion, de fraternité et de dépassement de soi.



Dès la signature de leur incorporation ce vendredi 12 septembre, les volontaire jeunes cadets ont rejoint Tautira pour une première semaine d’activités et surtout de cohésion.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 15 Septembre 2025 à 17:10 | Lu 242 fois



