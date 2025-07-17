

​62% des Polynésiens ont eu accès à l’eau potable en 2024

Tahiti, le 6 août 2025 - En 2024, 62% de la population de Polynésie française et 69% de celle des îles du Vent bénéficie d’un accès à l’eau potable.



Comme le constate le Centre de santé environnementale (CSE) de la Direction de la santé après contrôle sanitaire de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, en 2024 dix communes ont distribué de l’eau potable sur l’ensemble de leur territoire (Arue, Faa'ā, Papeete, Pīra'e, Puna’auia, Papara, Bora Bora, Tumara’a, Tubuai et Uturoa) tandis que sept communes ont délivré de l’eau potable sur une partie de leur territoire : Taiarapu-Est (réseaux Lucas, Hélène Auffray et Van Bastolaer), Moorea (réseaux Nuuroa, Papetoai, Temae, Maharepa 1 et 2, Haumi et Varari), Māhina (Plaine), Hūāhine (Tepepe), Taputapuātea (Haapapara), Tahaa (Hipu et Patio) et Rurutu (réseaux Hauti et Moerai).



62% de la population de Polynésie française, et 69% de celle des îles du Vent, bénéficie d’un accès à l’eau potable.



À Tahiti, l’excellente qualité de l’eau desservie dans la zone urbaine et à Papara se maintient, avec une amélioration notable à Pā’ea. Concernant les communes de la zone rurale (hormis les réseaux Lucas, Hélène Auffray et Van Bastolaer de Taiarapu-Est), l’eau distribuée est toujours non-potable.



À Moorea, le réseau d’eau potable continue de s’étendre avec un nouveau réseau potabilisé en 2024.

