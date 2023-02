​6 ans ferme pour le pédophile récidiviste

Tahiti, le 21 février 2023 – Un mécanicien de 55 ans a été condamné mardi par le tribunal correctionnel à six ans de prison ferme pour des agressions sexuelles commises sur trois mineures de moins de 12 ans. En 2015, il avait déjà été condamné par la cour d'assises pour des abus commis sur ses propres enfants.



Le tribunal correctionnel a jugé mardi un mécanicien de 55 ans, père de six enfants, poursuivi pour des agressions sexuelles commises à Tahiti en février et mars 2020 sur trois petites filles de moins de 12 ans. L'affaire avait été révélée par l'une des victimes lorsqu'elle s'était confiée à son institutrice. L'enfant lui avait expliqué que lors d'un barbecue organisé par ses parents, une connaissance de ces derniers lui avait fait subir des agressions, ainsi qu'à une autre mineure. L'enquête avait finalement permis d'établir que l'homme avait abusé de trois enfants. Les faits s'étaient déroulés alors qu'il se trouvait sous contrôle judiciaire après avoir été condamné à quatre ans de prison dont deux avec sursis, en juin 2015 par la cour d'assises, pour des viols commis sur ses enfants.



Confronté mardi aux témoignages des mineures à ses propres antécédents judiciaires, le quinquagénaire a tout nié en choisissant finalement d'accuser l'un de ses amis d'avoir commis les faits. Des mensonges pour le procureur de la République qui a notamment rappelé lors de ses réquisitions que l'expert psychiatre ayant examiné le prévenu avait soulevé un “important risque de récidive”. Huit ans de prison ferme ont été requis contre l'intéressé dont l'avocat, Me Sylvain Fromaigeat, a dénoncé lors de sa plaidoirie un “dossier facile” pour le tribunal puisque son client, “déjà condamné pour des faits similaires”, fait office de “coupable idéal”. Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné le récidiviste à six ans de prison ferme assortis d'un mandat de dépôt.