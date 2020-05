​44 résidents polynésiens en « graves difficultés » rapatriés de Paris

Tahiti, le 10 mai 2020 – Le dernier vol de continuité territoriale arrivé dimanche soir à l’aéroport de Tahiti-Faa’a a permis de rapatrier 9 évasanés et 44 résidents polynésiens « dont le rapatriement a été décidé prioritairement en raison des graves difficultés auxquelles ils étaient confrontés », indique le haussariat dans un communiqué.



Le quatrième vol de continuité territoriale entre Tahiti et Paris est rentré dimanche soir à l’aéroport de Faa’a avec à son bord 9 évasanés « arrivés au terme de leurs parcours de soins en métropole » et 44 résidents polynésiens « dont le rapatriement a été décidé prioritairement en raison des graves difficultés auxquelles ils étaient confrontés », a indiqué le haussariat dans un communiqué diffusé dans la nuit de dimanche à lundi. Ce quatrième vol de la continuité territoriale a également acheminé près de 15 tonnes de fret pour un volume de 120 mètres cube, dont 42 mètres cube de matériel médical (masques, gel hydro-alcoolique, etc...), 28 mètres cube de fret postal et 50 mètres cube des produits pharmaceutiques.



Le haussariat précise que toutes les précautions sanitaires ont été prises, avant et pendant le voyage, pour assurer la protection des passagers rapatriés et celle du personnel navigant. Dès leur descente de l’avion, les passagers ont été pris en charge par les équipes de la direction de la santé puis transférées dans un centre de confinement dédié où ils feront l’objet d’un suivi sanitaire renforcé pendant deux semaines.