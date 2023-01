​34% de grévistes au palais de justice

Tahiti, le 19 janvier 2023 – Plusieurs affaires ont été renvoyées jeudi au palais de justice en raison du mouvement de grève contre la réforme des retraites. 34% des 150 greffiers et agents de greffes ont en effet suivi la mobilisation.



La grève contre la réforme des retraites n'aura pas épargné le monde de la justice. Les affaires qui devaient être jugées jeudi par le tribunal de police et lors des comparutions immédiates ont en effet été renvoyées à une date ultérieure en raison de l'absence de 34% des 150 greffiers et agents de greffe qui ont donc fait grève. Outre les audiences du tribunal de police et celles des comparutions immédiates, les trois audiences prévues –deux au tribunal de première instance et une à la cour d'appel– se sont en revanche déroulées normalement.