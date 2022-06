​32 millions de Fcfp pour les agents de l’enquête Emploi 2022

Tahiti, le 15 juin 2022 – Une subvention de 40 millions de Fcfp est accordée à l’ISPF pour l’édition 2022 de l’enquête Emploi. 80% de cette somme sont prévus pour la rétribution des agents de collecte et administratifs recrutés pour l’occasion.



Le conseil des ministres a acté mercredi l’octroi d’une subvention de fonctionnement de 40 millions de Fcfp en faveur de l’ISPF pour financer les dépenses liées à l’édition 2022 de l’enquête Emploi.

Sur cette enveloppe, 80% des dépenses prévisionnelles sont réservées au recrutement de personnels de collectes et administratifs, pour un montant d’environ 32,1 millions de Fcfp. Les frais de déplacements des agents de collectes (location de véhicules, frais de transports par avion, bateau, indemnités de mission etc.) pour un montant de 3,4 millions de Fcfp. Le reste de l’aicde publique étant réservée aux frais de fonctionnement courant et de médiatisation.

Une enquête emploi est menée chaque année par l’Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF) depuis 2018. Cette photographie statistique permet dde recueillir des données complètes et récentes sur le marché du travail. Ces enquêteurs sont mobilisés pendant six mois pour interroger 3 900 ménages sur le territoire. De 2019 à 2021, cette enquête avait pour périmètre l’archipel de la Société ainsi qu’un autre archipel (les Marquises en 2019, les Tuamotu-Gambier en 2020 et les Australes en 2021). De cette façon, sur 3 années, l’ensemble des archipels a été couvert.

L’édition 2022 prévoit de s’intéresser aux îles de la Société ainsi qu’à l’archipel des Marquises (Nuku Hiva et Hiva oa).