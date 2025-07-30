​290 exposants attendus au salon du tourisme

C’est reparti pour trois jours de promotions en faveur du tourisme local (Crédit : archive ACL/Tahiti Infos).
Tahiti, le 29 août 2025 – Le prochain salon du tourisme (Tere ‘Āi’a) se tiendra du vendredi 5 au dimanche 7 septembre au Parc Expo de Mama’o. Pour cette 35e édition, l’archipel des Tuamotu sera mis à l’honneur et 24 nouveaux exposants feront leur entrée. Des offres seront consultables en ligne dès ce lundi.
Organisée par Tahiti Tourisme, la 35e édition du salon du tourisme ouvrira ses portes le week-end prochain. L’occasion pour les professionnels du secteur de présenter leurs offres et pour la population locale de s’offrir quelques jours de d’évasion à Tahiti ou dans les îles.
Les visiteurs – 26.000 lors de la précédente édition, en février – auront l’embarras du choix en termes d’activités et d’hébergements, puisque près de 290 exposants seront au rendez-vous, dont 24 nouveaux. Le voyage commencera sur place grâce à des ateliers et à des animations musicales qui mettront l’archipel des Tuamotu à l’honneur. Des démonstrations culinaires et des prestations de danses traditionnelles compléteront le programme de ces trois jours d’exposition.
Pour plus de visibilité, près de 200 offres seront consultables en ligne dès ce lundi 1er septembre. Les réservations se feront directement sur place auprès des exposants et des compagnies aériennes. Dix-huit billets d’avion seront par ailleurs mis en jeu : rendez-vous sur le stand de Tahiti Tourisme pour participer au tirage au sort.
À noter que la prochaine édition de février 2026 devrait se tenir sur un autre site en cours de recherche, en prévision de l’organisation des épreuves de natation des Jeux du Pacifique 2027.
Infos pratiques
Salon du tourisme, vendredi 5 septembre de 8 à 18 heures, samedi 6 septembre de 8 à 17 heures et dimanche 7 septembre de 8 à 16 heures, au Parc Expo de Mama’o. Voir le programme complet.