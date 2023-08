​25 réservistes en renfort

Tahiti, le 3 août 2023 – La cérémonie de remise de brevet à 25 gendarmes adjoints de réserve s'est déroulée jeudi matin à la caserne Bruat. Deux autres promotions sortiront à l'horizon 2024 en prévision, notamment, de l'épreuve olympique de surf.



Jeudi matin à la caserne Bruat, en présence de la directrice de cabinet du haut-commissaire, Emilia Havez, du procureur général, Thomas Pison, et du député européen Éric Minardi, 25 gendarmes adjoints de réserve ont reçu leur brevet. Cette première promotion, ainsi que les deux autres prévues en décembre et janvier prochains, permettront la mise à disposition de 110 militaires de réserve.



Tel que l'explique le nouveau commandant en second de la gendarmerie pour la Polynésie française, Xavier Dumolard de Bonviller, le but est de “recruter beaucoup de réservistes en vue de la montée en puissance des réserves qui avait été annoncée par le président de la République l'année dernière”, mais aussi pour “les besoins propres liés à l'épreuve de surf des Jeux olympiques de 2024”. “Nous devrions atteindre la cible de 200 réservistes que nous dépasserons sans doute.”



Sans “rentrer dans les détails”, le commandant indique que le dispositif pour l'épreuve olympique est “déjà bien avancé” et qu'il y aura “un engagement important de la réserve dans ce dispositif pour que les épreuves se déroulent dans les meilleures conditions de sécurité et que tout le monde puisse pleinement en profiter”. Il rappelle par ailleurs que la gendarmerie a voulu recruter “massivement” des jeunes, sélectionnés sur de “nombreux critères”, et que c'est pour cette raison que des phases de formation ont été proposées durant les vacances scolaires.