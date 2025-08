​24 sports en lice pour Tahiti 2027

Tahiti, le 1er août 2025 – Le comité organisateur des Jeux du Pacifique de Tahiti 2027 a dévoilé la liste des sports officiellement retenus : 17 sports obligatoires et 7 sports optionnels, auxquels s’ajoutent 3 épreuves handisports.





La liste des sports officiellement retenus pour les Jeux du Pacifique de Tahiti 2027 a été dévoilée ce vendredi par le comité organisateur. C’est le Conseil des Jeux du Pacifique, réuni en assemblée générale le 6 juillet 2025 à l’occasion des Mini-Jeux de Palau, qui a entériné la liste des sports qui seront au programme de cette 18e édition.



Conformément à la charte des Jeux du Pacifique, les 17 sports obligatoires sont l’athlétisme, le basketball, la boxe, le football, le golf, l’haltérophilie, le judo, la natation, le rugby à 7, le taekwondo, le tennis, le tennis de table, le tir à l’arc, le triathlon, le va’a, la voile et le volley-ball.



Proposés par le Comité olympique de la Polynésie française (COPF) lors du dépôt de candidature, en cohérence avec les pratiques sportives les plus populaires sur le territoire, les 7 sports optionnels sont la lutte, le badminton, le tir, le surf, la force athlétique, le cyclisme et le squash. Ces sports optionnels ont été validés à la suite de la réception des intentions de participation, chaque discipline ayant réuni l’intérêt d’au moins 8 des 24 nations participantes.



Retenues sur la base de leur faisabilité technique et organisationnelle, 3 épreuves handisports complètent la liste avec l’athlétisme, le tennis de table et le va’a. Cette dernière épreuve reste toutefois soumise à l’approbation définitive du Conseil des Jeux.





​“Impulser un nouvel élan”

Cette sélection “reflète l’engagement du Comité Organisateur des Jeux du Pacifique Tahiti 2027 à offrir un événement à la fois inclusif, exigeant et fidèle à la tradition sportive régionale”, salue le comité. Sa présidente, Noelline Parker, souligne que “cette étape-clé (...) va impulser un nouvel élan et donner la visibilité aux pays participants, aux fédérations internationales, aux athlètes, mais aussi à nos équipes opérationnelles dans leur préparation respective”.



Selon le président du COPF, Louis Provost, “cela offre au COJ encore plus d'assises pour finaliser avec rigueur et minutie tous les aspects de l'organisation et donne de la visibilité au mouvement sportif pour la préparation de nos athlètes pour aller gagner ces Jeux à la maison en 2027”.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Vendredi 1 Août 2025 à 19:23 | Lu 281 fois