​24 délégations internationales fêtent les 60 ans de la Constitution des Îles Cook

Tahiti, le 5 août 2025 – 24 délégations internationales ont participé aux célébrations du soixantième anniversaire de la Constitution des Îles Cook, lundi à Rarotonga. Moetai Brotherson y était en qualité de président de la Polynésie française.



La collectivité des Îles Cook a célébré lundi le soixantième anniversaire de l’adoption de sa Constitution. Le président Moetai Brotherson s’est joint aux cérémonies pour représenter la Polynésie française. Adoptée le 4 août 1965, la Constitution des Îles Cook a établi pour cet archipel polynésien un statut d’État librement associé à la Nouvelle-Zélande, ouvrant la voie à un exercice renforcé de la souveraineté interne tout en maintenant des liens étroits avec son partenaire historique. Ce modèle de libre association reste aujourd’hui une des références dans la réflexion régionale sur les trajectoires d’émancipation politique et de coopération océanienne, note mardi un communiqué de la présidence.



Un moment fort de la cérémonie a été la levée solennelle du drapeau des Îles Cook, symbole de l’unité et de la fierté nationale, hissé au cœur de Rarotonga en présence des délégations venues du monde entier. Au même instant le drapeau des Îles Cook était également hissé à la présidence de Polynésie française.



Cet anniversaire a été marqué par une participation exceptionnelle, réunissant 24 délégations internationales : la Nouvelle-Zélande ; des partenaires régionaux (États fédérés de Micronésie, Nauru, Niue, Tonga, Tuvalu, Fidji, Papouasie Nouvelle Guinée, Polynésie française) ; et des partenaires internationaux comme l'Australie ou la Chine.



À l’invitation des organisateurs du festival Maeva Nui 2025, qui se tient en marge des célébrations officielles, le sport traditionnel polynésien, les tū’aro mā’ohi étaient bien représentés avec la délégation de Polynésie française, qui a fait le déplacement pour participer aux concours et démonstrations.