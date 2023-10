​225 pieds de paka saisis à Papeete

Tahiti, le 26 octobre 2023 – Lors d'une patrouille de sécurisation, les agents de la DTPN ont saisi 225 pieds de paka chez un particulier.



Dans un post diffusé sur sa page Facebook mercredi, la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) indique que "lors d'une patrouille de sécurisation à Papeete", ses agents ont senti une "forte odeur de cannabis provenant d'une habitation". "En présence et avec l'accord du propriétaire, une perquisition de son domicile a permis d'appréhender 225 plants de cannabis". Les plantations ont été saisies et le propriétaire interpellé. Non sans humour la DTPN conclut : "Moralité, face au flair des policiers, si vous avez la main verte, préférez des plantations légales..."