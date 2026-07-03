

​211 bacheliers mention “très bien” en 2026

Tahiti, le 17 juillet 2026 – Ce vendredi, l’assemblée de la Polynésie française et le vice-rectorat ont félicité les lycéens des filières générale, technologique et professionnelle ayant obtenu la mention “très bien” au baccalauréat, lors d’une remise de médailles qui est venue saluer “leur engagement, leur persévérance et la qualité de leur parcours scolaire”.





La cérémonie de remise de la médaille du baccalauréat s’est tenue ce vendredi dans le hall de l’assemblée de la Polynésie française à l’intention des lycéens des filières générale, technologique et professionnelle ayant obtenu la mention “très bien”. Plusieurs représentants de l’assemblée territoriale et du vice-rectorat ont félicité les bacheliers pour “leur engagement, leur persévérance et la qualité de leur parcours scolaire”. Les jeunes présents étaient accompagnés de leur famille et des chefs d’établissement.



L’occasion de dresser le bilan de cette édition 2026. “À l'issue du premier groupe d’épreuves, sur 3 151 bacheliers toutes filières confondues, 211 étudiants ont obtenu la mention ‘très bien’, dont 156 en filière générale, 13 en filière technologique et 42 en filière professionnelle. Trente bacheliers se sont particulièrement distingués en obtenant la mention ‘très bien’ avec les félicitations du jury”, précise le communiqué. Avec 19,42 sur 20, Anavai Houssin, élève au lycée Paul Gauguin, est major de promotion au Fenua.







Rédigé par D'après communiqué le Vendredi 17 Juillet 2026 à 17:15 | Lu 233 fois



